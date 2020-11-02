İstanbul'da perakende fiyatlar Ekim'de yüzde 2.45 arttı - Son Dakika

İstanbul'da perakende fiyatlar Ekim'de yüzde 2.45 arttı

02.11.2020 08:13
İstanbul'da perakende fiyatlar Ekim'de yüzde 2.45 arttı, System.String[]

İstanbul'da perakende fiyatlar Ekim'de aylık bazda yüzde 2.45, aynı dönemde toptan fiyatlar da yüzde 2.44 yükseldi.

İstanbul'da perakende fiyatlar Ekim'de aylık bazda yüzde 2.45, aynı dönemde toptan fiyatlar da yüzde 2.44 yükseldi.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi verilerine göre, perakende fiyatlar Ekim'de yıllık bazda yüzde 12.40 ve Toptan Eşya Fiyatları indeksi verilerine göre de toptan fiyatlar yıllık bazda yüzde 14.45 yükseldi.

Perakende fiyatlar Ekim'de aylık bazda; giyim harcamalarında yüzde 5.31, gıda harcamalarında yüzde 3.66, ev eşyası harcamalarında yüzde 3.19, konut harcamalarında yüzde 0.63, diğer harcamalar grubunda yüzde 0.47, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 0.44, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0.16, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0.04 yükseldi.Toptan eşya fiyatları Ekim'de aylık bazda; işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 4.38, gıda maddeleri grubunda yüzde 3.80, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 2.20, madenler grubunda yüzde 0.85, kimyevi maddeler grubunda yüzde 0.85, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0.33 artarken,

mensucat grubunda fiyatlar değişmedi. (Tablo)


İstanbul'da perakende fiyatlar Ekim'de yüzde 2.45 arttı

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da perakende fiyatlar Ekim'de yüzde 2.45 arttı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Ermenistan'ın vurduğu Berde'de 21 sivil hayatını kaybetmişti! Bombaların düşme anı ortaya çıktı MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu İzmir'de 58 saat sonra gelen mucize! 14 yaşındaki İdil, enkaz altından kurtarıldı Depremzedeler için dağıtılan yardımları büfesinde satan uyanık gözaltına alındı Şehit kardeşi, kız isteme hazırlığındayken silahlı saldırıda öldürüldü Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş Beşiktaş taraftarı, Adem Ljajic'e maç öncesindeki hareketleri nedeniyle tepki gösterdi Son Dakika: İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 79'a yükseldi
Son Dakika! İzmir'de 65 saat sonra 3 yaşındaki bir kız çocuğu enkazdan sağ çıkarıldı Son Dakika! İzmir'de 65 saat sonra 3 yaşındaki bir kız çocuğu enkazdan sağ çıkarıldı         
08:07
Lübnan'da Ermeniler, Dağlık Karabağ'da savaşmak için gönüllü asker topluyor Lübnan'da Ermeniler, Dağlık Karabağ'da savaşmak için gönüllü asker topluyor         
07:42
Koronavirüse yakalanan İsmail Küçükkaya ve program ekibi karantinaya alındı Koronavirüse yakalanan İsmail Küçükkaya ve program ekibi karantinaya alındı         
07:24
Türk basketbolunun efsane ismi Yalçın Granit, 88 yaşında hayatını kaybetti Türk basketbolunun efsane ismi Yalçın Granit, 88 yaşında hayatını kaybetti         
23:03
Kazayı unutup yolun ortasında tekme tokat kavga ettiler Kazayı unutup yolun ortasında tekme tokat kavga ettiler         
22:41
Sözde Dağlık Karabağ lideri Harutyunyan'ın hastanede tedavi edildiği görüntüler paylaşıldı Sözde Dağlık Karabağ lideri Harutyunyan'ın hastanede tedavi edildiği görüntüler paylaşıldı         
22:20
Son Dakika: İzmir'de Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı Son Dakika: İzmir'de Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı         
20:04
Kaçak ocakta göçük altında kalan işçiyi Kaçak ocakta göçük altında kalan işçiyi "Ağaçtan düştü" diyerek hastaneye getirdiler         
18:03
TEOG Türkiye birincisinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı TEOG Türkiye birincisinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı         
15:38
Damat, yol kenarında tekme tokat gelini dövdü! O anlar kamerada Damat, yol kenarında tekme tokat gelini dövdü! O anlar kamerada         
15:24
CHP'li Selin Sayek Böke'nin İzmir'deki AFAD çadırlarıyla ilgili iddialarına İçişlerinden cevap: Böyle bir şey yok CHP'li Selin Sayek Böke'nin İzmir'deki AFAD çadırlarıyla ilgili iddialarına İçişlerinden cevap: Böyle bir şey yok         
15:21
Belçika'da bir öğretmen Hz. Muhammed hakkındaki müstehcen karikatürü öğrencilerine gösterdi Belçika'da bir öğretmen Hz. Muhammed hakkındaki müstehcen karikatürü öğrencilerine gösterdi         
14:18
Fatih Terim'e sinirlenen Diagne, kulübeye uğramadan soyunma odasına gitti Fatih Terim'e sinirlenen Diagne, kulübeye uğramadan soyunma odasına gitti         
13:04
Paşinyan'ı Azerbaycan yalanı da kurtarmadı! Rusya kapıyı gösterdi Paşinyan'ı Azerbaycan yalanı da kurtarmadı! Rusya kapıyı gösterdi         
12:41
Yarım kilosu 25 bin liralık bir altın bileziğe denk olan 'safran', çelik kasalarda saklanıyor Yarım kilosu 25 bin liralık bir altın bileziğe denk olan 'safran', çelik kasalarda saklanıyor         
11:59
Suç makinesi 3 yıldır ikiz kardeşinin kimliğiyle gizlenmiş Suç makinesi 3 yıldır ikiz kardeşinin kimliğiyle gizlenmiş         
11:53
Şizofren katil zanlısı, yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip okul bahçesine attı Şizofren katil zanlısı, yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip okul bahçesine attı         
11:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2020 08:22:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da perakende fiyatlar Ekim'de yüzde 2.45 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei