İstanbul'da perakende fiyatlar Ekim'de yüzde 2.45 arttı

İstanbul'da perakende fiyatlar Ekim'de aylık bazda yüzde 2.45, aynı dönemde toptan fiyatlar da yüzde 2.44 yükseldi.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi verilerine göre, perakende fiyatlar Ekim'de yıllık bazda yüzde 12.40 ve Toptan Eşya Fiyatları indeksi verilerine göre de toptan fiyatlar yıllık bazda yüzde 14.45 yükseldi.

Perakende fiyatlar Ekim'de aylık bazda; giyim harcamalarında yüzde 5.31, gıda harcamalarında yüzde 3.66, ev eşyası harcamalarında yüzde 3.19, konut harcamalarında yüzde 0.63, diğer harcamalar grubunda yüzde 0.47, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 0.44, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0.16, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0.04 yükseldi.Toptan eşya fiyatları Ekim'de aylık bazda; işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 4.38, gıda maddeleri grubunda yüzde 3.80, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 2.20, madenler grubunda yüzde 0.85, kimyevi maddeler grubunda yüzde 0.85, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0.33 artarken,

mensucat grubunda fiyatlar değişmedi. (Tablo)