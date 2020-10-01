İstanbul'da perakende fiyatlar Eylül'de yüzde 1,47 arttı

İstanbul'da Eylül ayında perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 1.47 arttı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Eylül 2020 fiyat indekslerini açıkladı. Buna göre, Eylül ayında İstanbul'da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme indeksi bir önceki aya göre yüzde 1,47, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 2,62 oranında arttı.

2019 Eylül ayına göre 2020 Eylül ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 11,66 Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 13,40 olarak gerçekleşti.

Eylül 2020'de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Kültür, Eğitim ve Eğlence harcamalarında yüzde 8,84, Giyim Harcamalarında yüzde 1,99, Diğer Harcamalar grubunda yüzde 1,85, Ev Eşyası harcamalarında yüzde 1,67, Gıda Harcamalarında yüzde 1,26, Sağlık ve Kişisel Bakım harcamalarında yüzde 0,81, Konut harcamalarında yüzde 0,56 artış, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde -0,99 azalış görüldü.

Eylül 2020'de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Madenler Grubunda yüzde 8,71, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 5,24, Gıda Maddeleri grubunda yüzde 3,28, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 2,99 artış, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde -9,06, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde -0,27, azalış, Mensucat Grubunda ise fiyat hareketi izlenmedi. - İSTANBUL