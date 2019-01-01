Son Dakika Haberleri: İstanbul'da perakende fiyatlar geriledi

İstanbul'da perakende fiyatlar geriledi

26 dakika önce

İstanbul'da, aralık ayında bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0,14 azalırken, toptan fiyatlar ise yüzde 0,58 arttı.

İstanbul'da perakende fiyatlar geriledi, System.String[]
İstanbul'da, aralık ayında bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0,14 azalırken, toptan fiyatlar ise yüzde 0,58 arttı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:45 

İstanbul, Ekonomi
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