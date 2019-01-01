İstanbul'da perakende fiyatlar geriledi
26 dakika önce
İstanbul'da, aralık ayında bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0,14 azalırken, toptan fiyatlar ise yüzde 0,58 arttı.
İstanbul
'da, aralık ayında bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0,14 azalırken, toptan fiyatlar ise yüzde 0,58 arttı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:45
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