Son Dakika Haberleri: İstanbul'da perakende fiyatlar yüzde 16,41 artış gösterdi
Son Dakika Ekonomi Haber

İstanbul'da perakende fiyatlar yüzde 16,41 artış gösterdi

2 saat önce

İTO verilerine göre, İstanbul'da ağustosta yıllık bazda perakende fiyatlar yüzde 16,41, toptan fiyatlar ise yüzde 12,56 yükseldi.

İstanbul'da perakende fiyatlar yüzde 16,41 artış gösterdi, System.String[]

İTO verilerine göre, İstanbul'da ağustosta yıllık bazda perakende fiyatlar yüzde 16,41, toptan fiyatlar ise yüzde 12,56 yükseldi.

İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 01:19 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'li Türk'ten İmamoğlu'na sitem: CHP'nin kayyumlara tepkisi yetersiz
Galatasaray, Falcao'nun ne zaman İstanbul'a geleceğini açıkladı İmamoğlu onayladı, taksilerde zamlı tarife bu gece başlıyor İstanbul'da, 24 saat ulaşım dönemi başladı! Gece metrosunu 2 gecede kaç kişi kullandı?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.9.2019 15:54:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da perakende fiyatlar yüzde 16,41 artış gösterdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]