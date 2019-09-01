İstanbul'da perakende fiyatlar yüzde 16,41 artış gösterdi
2 saat önce
İTO verilerine göre, İstanbul'da ağustosta yıllık bazda perakende fiyatlar yüzde 16,41, toptan fiyatlar ise yüzde 12,56 yükseldi.
İTO verilerine göre, İstanbul'da ağustosta yıllık bazda perakende fiyatlar yüzde 16,41, toptan fiyatlar ise yüzde 12,56 yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 01:19
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