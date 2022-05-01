İto: İstanbul'da Enflasyon Bir Yılda Yüzde 80'e Yükseldi - Son Dakika
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İto: İstanbul'da Enflasyon Bir Yılda Yüzde 80'e Yükseldi

01.05.2022 12:16
İto: İstanbul'da Enflasyon Bir Yılda Yüzde 80'e Yükseldi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul’da, perakende fiyatları bir önceki aya göre yüzde 11,36, bir önceki yılın aynı ayına göre de 79,97 artış gösterdi. Gişim harcamalarındaki aylık artış yüzde 29,82'ye çıktı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul'da, perakende fiyatları bir önceki aya göre yüzde 11,36, bir önceki yılın aynı ayına göre de 79,97 artış gösterdi. Giyim harcamalarındaki aylık artış yüzde 29,82'ye çıktı.

İTO, Nisan 2022 Fiyat İndeksleri'ni açıkladı. Buna göre, nisan ayında İstanbul'da, perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, aylık bazda yüzde 11,36 artarken yıllık bazda da yüzde 79,97 artış gösterdi. Toptan fiyat hareketlerini yansıtan toptan eşya fiyatları indeksi ise aylık yüzde 5,33 oranında arttı. Toptan fiyat artışı yıllık ise yüzde 73,21 olarak gerçekleşti.

GİYİM HARCAMALARINDAKİ AYLIK ARTIŞ YÜZDE 29,82

İTO verilerine göre, perakende fiyatlarda bir önceki aya göre giyim harcamalarında yüzde 29,82, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 23,95, gıda harcamalarında yüzde 11,49, konut harcamalarında yüzde 10,19, diğer harcamalar grubunda yüzde 6,65, ev eşyası harcamalarında yüzde 4,84, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 3,02, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 2,80 artış kaydedildi.

GIDADA TOPTAN FİYATLARDAKİ ARTIŞ YÜZDE 8,42

Toptan fiyatlarda da bir önceki aya göre gıda maddeleri grubunda yüzde 8,42, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 8,11, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 8, madenler grubunda yüzde 4,12, mensucat grubunda yüzde 2,94, kimyevi maddeler grubunda yüzde 2,79 artış kaydedildi. İşlenmemiş maddeler grubunda toptan fiyatlarda ise yüzde 2,05 azalma görüldü.

İto: İstanbul'da Enflasyon Bir Yılda Yüzde 80'e Yükseldi
İto: İstanbul'da Enflasyon Bir Yılda Yüzde 80'e Yükseldi

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: İto: İstanbul'da Enflasyon Bir Yılda Yüzde 80'e Yükseldi - Son Dakika
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