Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Perakende ve Toptan Fiyatlar Arttı

İstanbul'da Perakende ve Toptan Fiyatlar Arttı

54 dakika önce

İstanbul'da 2019 Mart ayında perakende fiyatlar yüzde 0,75, toptan fiyatlar ise yüzde 0,71 oranında arttı.

İstanbul'da Perakende ve Toptan Fiyatlar Arttı, System.String[]
İstanbul'da 2019 Mart ayında perakende fiyatlar yüzde 0,75, toptan fiyatlar ise yüzde 0,71 oranında arttı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi 2019 Mart ayı itibariyle yıllık ortalama yüzde 15,90, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalamada yüzde 21,04 artış gösterdi. Perakende fiyatlar 2019 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,74, toptan fiyatlar ise yüzde 23,36 arttı.

Sektörel bazında değişim oranları

Mart 2019'da perakende fiyatlar bir önceki aya göre; Giyim harcamalarında yüzde 2,84, Diğer Harcamalar grubunda yüzde 1,22, Ulaştırma ve Haberleşme harcamalarında yüzde 1,15, Gıda harcamalarında yüzde 0,92, Konut harcamalarında yüzde 0,47, Ev Eşyası harcamalarında yüzde 0,23 artış, Kültür, Eğitim ve Eğlence harcamalarında yüzde -1,00, Sağlık ve Kişisel Bakım harcamalarında yüzde 0,21 azalış görüldü.

Mart 2019'da toptan fiyatlar ise aylık bazda bir önceki aya göre; Kimyevi maddeler grubunda yüzde 2,37, Madenler grubunda yüzde 2,18, Yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1,53, İşlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1,44, İnşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,93, Mensucat grubunda yüzde 0,11, artış izlenirken Gıda maddeleri grubunda yüzde -0,05, azalış izlendi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:22 Kaynak: İHA

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, Ekonomi
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