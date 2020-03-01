İstanbul'da perakende ve toptan fiyatlar arttı - Son Dakika
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İstanbul'da perakende ve toptan fiyatlar arttı

6 saat önce

Şubat ayında İstanbul'da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme indeksi bir önceki aya göre yüzde 1,13, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 1,74 oranında arttı.

İstanbul'da perakende ve toptan fiyatlar arttı, System.String[]

Şubat ayında İstanbul'da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme indeksi bir önceki aya göre yüzde 1,13, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 1,74 oranında arttı.


İstanbul Ticaret Odası (İTO) Şubat 2020 fiyat indekslerini açıkladı. Buna göre Şubat ayında İstanbul'da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme indeksi bir önceki aya göre yüzde 1,13, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 1,74 oranında arttı.


2019 Şubat ayına göre 2020 Şubat ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 12,95, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 8,76 olarak gerçekleşti.


Şubat 2020'de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde 9,80, Diğer Harcamalar grubunda yüzde 3,71, Sağlık ve Kişisel Bakım harcamalarında yüzde 2,23, Kültür, Eğitim ve Eğlence harcamalarında yüzde 1,95, Ev Eşyası harcamalarında yüzde 1,05, Gıda harcamalarında yüzde 0,84 artış, Giyim Harcamalarında yüzde -0,43, Konut harcamalarında yüzde -0,28 azalış görüldü.


Şubat 2020'de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 3,29, Gıda Maddeleri grubunda yüzde 2,19, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 1,31, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 0,30, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 0,15, Mensucat Grubunda yüzde 0,09 artış, Madenler Grubunda ise yüzde -0,17 azalış görüldü. - İSTANBUL

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 12:24 Kaynak: İHA
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