Son Dakika Haberleri: İstanbul'da perakende ve toptan fiyatlar azaldı
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İstanbul'da perakende ve toptan fiyatlar azaldı

1 saat önce

İTO verilerine göre, İstanbul'da haziranda bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 0,98, toptan fiyatlar ise yüzde 2,09 azaldı.

İstanbul'da perakende ve toptan fiyatlar azaldı, System.String[]
İTO verilerine göre, İstanbul'da haziranda bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 0,98, toptan fiyatlar ise yüzde 2,09 azaldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:43 
İstanbul, Ekonomi
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