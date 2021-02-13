İstanbul'da "peruklu hırsızın" esnafı şoke eden hırsızlığı kamerada - Son Dakika

İstanbul'da "peruklu hırsızın" esnafı şoke eden hırsızlığı kamerada

13.02.2021 10:01

İstanbul'da "peruklu hırsızın" esnafı şoke eden hırsızlığı kamerada Şişli'de yabancı uyruklu ve peruklu bir hırsız müşteri gibi geldiği dükkanda cep telefonunu çaldı Esnaf tamire verdiği cihazının yerine gönderilen cep telefonunu çaldırdı Mecidiyeköy'de perukla kendini kamufle eden yabancı...

İstanbul'da "peruklu hırsızın" esnafı şoke eden hırsızlığı kamerada

Şişli'de yabancı uyruklu ve peruklu bir hırsız müşteri gibi geldiği dükkanda cep telefonunu çaldı

Esnaf tamire verdiği cihazının yerine gönderilen cep telefonunu çaldırdı

İSTANBUL - Mecidiyeköy'de perukla kendini kamufle eden yabancı uyruklu bir şahıs, müşteri gibi geldiği telefoncu dükkanında esnafın kaskodan geçici olarak verilen cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansırken olayla ilgili konuşan esnaf Bedirhan Taşbaşı, "Ben doğma ve büyüme İstanbulluyum ama ben anlayamadım. Hayatımda ilk kez böyle bir şey başıma geldi" dedi.

Olay, geçtiğimiz 13 Ocak Çarşamba günü saat 18.10 sıralarında Şişli Mediciyeköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre peruk takarak kendini kamufle eden yabancı uyruklu erkek bir şahıs, akşam saatlerinde bir telefoncu dükkanına müşteri gibi geldi. Şahıs ardından esnaf Bedirhan Taşbaşı'dan İngilizce konuşarak hattına internet (data) yüklemesini istedi. Esnafın çeviri programı kullanarak şahsın ne istediğini anlamasının ardından yükleme yapılmadığını belirtti. Şahıs bu kez cep telefonunu göstererek kırılmaz cam takılmasını istedi. Esnafın camı bulmak için reyona dönmesini fırsat bilen şahıs, tezgahtaki cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Peruklu hırsız kaşla göz arasında çaldı

Şahıs ardından dışarıya çıkmak için hamle yaptı. Şahsın çıktığını gören esnaf Taşbaşı, nereye gittiğini sordu. Şahıs dışarıda sigara içeceğim diyerek işyerinden ayrıldı. Dakikalar sonra şahsın gelmemesi üzerine dışarıya bakan Taşbaşı, şahsı göremeyince içeriye girdi. Tezgahta cep telefonunu göremeyen esnaf görüntüleri incelediğinde çalındığını anladı. Bunun üzerine kayıtları da alan esnaf emniyete giderek şikayette bulundu.

"Peruk falan takmıştı, değişik bir modeldi"

Olayla ilgili konuşan esnaf Bedirhan Taşbaşı, "Müşteri yabancı uyrukluydu ve aksanlı olarak İngilizce konuşuyordu. İlk başta internet datası yükletmek istediğini söyledi. Daha sonra bende çeviriye bakarak ne anlatmak istediğini anlamak istedim. Sonrasında bizde bulunmadığını söyledim. Daha sonra bana kırılmaz ekran sordu. Tipi de baya değişikti. Ben arkamdaki reyondan kırılmaz ekrana bakarken cihazımı çalıyor. Kendi cihazını da alıyor. Peruk falan takmıştı, değişik bir modeldi. Tam ben arkamı döndüm, görür gibi oldum dışarıya doğru çıkıyordu. Ben sigara içip geleceğim dedi. Bende şüphelenmedim, böyle bir olay ilk defa başımıza geldi. 3-4 dakika geçtikten sonra ben dışarıya çıktık, bir baktım müşteri yok. Döndüm bakınca kendi telefonumda yoktu" dedi.

"Doğma ve büyüme İstanbulluyum ama ben bile anlayamadım"

Taşbaşı, "Konuyla alakalı bir mağduriyetimiz var. Çalınan telefon 2 bin lira civarındaydı, bana kasko şirketiyle verilmişti. Cihazımı tamire göndermiştim, onlarda kullanmalık cihaz göndermişlerdi. Bu cihaz çalındı ve kasko şirketi de bu cihazla alakalı benden para talep ediyor. 2 şekilde de mağdurum. Şahsın üzerinde gri renkli bir palto vardı. Görünüşü kadın ama kendisi erkek gibiydi. Kendini tamamen kamufle edecek şekilde uyarlamış. Ben doğma ve büyüme İstanbulluyum ama ben anlayamadım. Hayatımda ilk kez böyle bir şey başıma geldi. Aksanı da çok iyiydi" ifadelerini kullandı.

Polis hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'da peruklu hırsızın esnafı şoke eden hırsızlığı kamerada
İstanbul'da peruklu hırsızın esnafı şoke eden hırsızlığı kamerada
İstanbul'da peruklu hırsızın esnafı şoke eden hırsızlığı kamerada
İstanbul'da peruklu hırsızın esnafı şoke eden hırsızlığı kamerada

Mecidiyeköy, İstanbul, Şişli, Esnaf, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da 'peruklu hırsızın' esnafı şoke eden hırsızlığı kamerada - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

TV'de reklamı gören Cumhurbaşkanı Erdoğan anında talimat verdi: Lütfi bu da Çiftlik Bank işine dönmesin Abla-kardeş, 20 metrekarelik dükkanda 'Erkek işi' diye tabir edilen baba mesleğini yapıyor Kınasından kaçan genç kız töreye kurban gitti, 12 yıldır cansız bedeni bulunamıyor Çağatay Ulusoy'un başrol olduğu Yeşilçam isimli diziden ilk fragman yayınlandı Ortalığı birbirine katan hırsız uyuma numarası yaptı; polis bu numarayı yemedi Hande Sarıoğlu, işinden olduktan sonra oryantal dans videolarının devamını da paylaştı Barakası yıkılan kadın dehşet saçtı! Tüfekle 2 kişiyi vurduktan sonra belediye binasını bastı Bennu Yıldırımlar'ın, Bülent Emin Yarar'la evli olduğu ortaya çıktı
Oyuncu Yüsra Geyik, Instagram'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaştı Oyuncu Yüsra Geyik, Instagram'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaştı         
10:13
İstanbul'da beklenen kar yağışı, pazar akşam saatlerinde başlayacak İstanbul'da beklenen kar yağışı, pazar akşam saatlerinde başlayacak         
08:34
Masumlar Apartmanı'nın 22. bölüm fragmanı yayınlandı! Han çöp toplarken yakalanıyor Masumlar Apartmanı'nın 22. bölüm fragmanı yayınlandı! Han çöp toplarken yakalanıyor         
08:21
Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı danışmanlığına Kadir Turgut atandı Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı danışmanlığına Kadir Turgut atandı         
07:55
Halk diken üstünde! İçinde insan kalıntılarının olduğu 18 çanta bulundu Halk diken üstünde! İçinde insan kalıntılarının olduğu 18 çanta bulundu         
06:45
Yatak odasına giren kadın, 2 çocuğunun babasını tavana asılı halde buldu Yatak odasına giren kadın, 2 çocuğunun babasını tavana asılı halde buldu         
03:28
Reytinglere yenik düşen Sol Yanım, final kararı aldı Reytinglere yenik düşen Sol Yanım, final kararı aldı         
22:33
Hande Sarıoğlu, işine mal olan dans videosunu bir kez daha paylaşıp ateş püskürdü Hande Sarıoğlu, işine mal olan dans videosunu bir kez daha paylaşıp ateş püskürdü         
19:04
Alina Boz'un üstsüz paylaşımı görenleri mest etti Alina Boz'un üstsüz paylaşımı görenleri mest etti         
17:33
Danıştay, Togo Kuleleri'nin kaçak inşa edildiğini tescilledi Danıştay, Togo Kuleleri'nin kaçak inşa edildiğini tescilledi         
17:19
İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama hatırlatması! Çiçekçiler yasaktan muaf tutuldu İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama hatırlatması! Çiçekçiler yasaktan muaf tutuldu         
17:07
Cinsel istismar ve terör propagandası suçlarından yargılanan sahte hoca Burhan Dalğali, tahliye edildi Cinsel istismar ve terör propagandası suçlarından yargılanan sahte hoca Burhan Dalğali, tahliye edildi         
16:13
Turistin uyarısını dikkate almayan kadın, birkaç ay sonra kanser olduğunu öğrendi Turistin uyarısını dikkate almayan kadın, birkaç ay sonra kanser olduğunu öğrendi         
16:00
Kendisinden 15 yaş büyük bir kadına kaçan adamın canlı yayında karısına söyledikleri herkesi çıldırttı Kendisinden 15 yaş büyük bir kadına kaçan adamın canlı yayında karısına söyledikleri herkesi çıldırttı         
15:42
Meteoroloji uzmanından dikkat çeken uyarı: Sokağa çıkma yasağı 4 güne çıkarılsın Meteoroloji uzmanından dikkat çeken uyarı: Sokağa çıkma yasağı 4 güne çıkarılsın         
14:12
Eşini kömürlükte boğarak öldüren cani, hiçbir şey olmamış gibi işe gitmiş Eşini kömürlükte boğarak öldüren cani, hiçbir şey olmamış gibi işe gitmiş         
13:08
Para isteyen çiçekçi çocuğa kitap hediye eden Aleyna Tilki, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı Para isteyen çiçekçi çocuğa kitap hediye eden Aleyna Tilki, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı         
08:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2021 10:22:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da "peruklu hırsızın" esnafı şoke eden hırsızlığı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei