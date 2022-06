İstanbul'da Pink Floyd rüzgarı esti

TÜRKİYE'deki ilk konserini veren, Pink Floyd'un davullarına büyüsünü katan efsanevi bateristi Nick Mason'ın grubu Nick Mason's Saucerful of Secrets, müzikseverlere unutamayacakları bir gece yaşattı. Konseri izlemeye gelenler parçalara eşlik ederek, doyasıya eğlendi.

"BU KONSER İÇİN 57 YIL BEKLEDİM"

Sahneye çıktıkları an itibarıyla hayranlarının ıslıklı alkışlarıyla karşılanan grubun solisti Nick Mason, sevenlerine Türkçe 'Hoş geldiniz' diyerek kısa bir konuşma yaptı. "Konser için Türkiye'ye gelmem 57 yılımı aldı" şeklinde konuşan Nick Mason, tezahüratlar eşliğinde konserin başlama vuruşunu yaptı. Türkiye'deki ilk konserini veren, Nick Mason's Saucerful of Secrets, Volkswagen Arena'yı dolduran müzikseverlere unutamayacakları bir gece yaşattı.

Gecede, Pink Floyd şarkıları hep bir ağızdan söylendi. Nick Mason's Saucerful of Secrets, Pink Floyd'un ilk albümünde yer alan şarkıların yanı sıra 1972 tarihli Obscured by Clouds albümünden şarkılar seslendirdi. Ayrıca ilk kez "Echoes" parçasını da bu konserde çaldı. Konserin açılışını "Daysö" parçasıyla yapan grup, konser için hazırladığı repertuarda "Arnold"', "Emily", "Astronomy", "Bike", "Saucerful", "Burning Bridges", "Remember Days", "Fearless", "Childhoods End", "If/ Atom/ If" gibi sevilen parçalarına yer verdi. Nick Mason's Saucerful of Secrets, toplamda 18 şarkı söyledi.

GRUP İSTANBUL'DA TARİHİ YERLERİ ZİYARET ETTİ İstanbul konseri için çok heyecanlandıklarını dile getiren grup üyeleri Nick Mason, Gary Kemp, Guy Pratt, Lee Harris ve Dom Beken, konser öncesi İstanbul'da tarihi yerleri gezdi. Bol bol fotoğraf çekimi yapan grup, sosyal medya hesaplarından Ayasofya Camii önünde çektirdikleri bir de fotoğraf paylaştı.