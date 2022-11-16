Motosiklet hırsızının sözleri mahalleliyi deliye döndürdü: Bir parça alacağım zehir ettiniz - Son Dakika
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Motosiklet hırsızının sözleri mahalleliyi deliye döndürdü: Bir parça alacağım zehir ettiniz

16.11.2022 11:14

İstanbul Şişli'de bir hırsız, vatandaşın kapısının önünde duran motosikletinden parça sökerken mahalliye yakalandı. Hırsızın pişkince, "Bir parça alacağım onu da zehir ettiniz" demesi çıldırttı. Yaşananlar kameralara yansırken polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

İddiaya göre bir şahıs, sokak üzerindeki bir binanın önünde brandayla örtülü motosikleti gözüne kestirdi. Şahıs farklı zaman dilimlerinde gelerek motosikletin aküsünü, elciklerini ve elektrik parçalarını çalarak direksiyonunu kırdı. Sokaktan uzaklaşan şahıs akşamüstü tekrardan motosikletin bulunduğu binanın önüne geldi.

"BİR PARÇA ALACAĞIM ONU DA ZEHİR ETTİNİZ"

Şahıs motosikletten parça çalacağı esnada mahalleli tarafından fark edilerek engellendi. Hırsız kendisine tepki gösterilince mahalleliye, "Bir tane parça alacağım onu da zehir ettiniz" diye tepki gösterdi. Pişkin hırsızın tepkisi "bu kadarına da pes" dedirtirken, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Motosiklet hırsızının pişkin cevabı mahalleliyi çıldırttı: Bir parça alacağım zehir ettiniz
Motosiklet hırsızının pişkin cevabı mahalleliyi çıldırttı: Bir parça alacağım zehir ettiniz
Kaynak: İHA
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İstanbul'da pişkin hırsızdan ilginç tepki: 'Bir parça alacağım zehir ettiniz' İstanbul'da pişkin hırsızdan ilginç tepki: 'Bir parça alacağım zehir ettiniz'

Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet hırsızının sözleri mahalleliyi deliye döndürdü: Bir parça alacağım zehir ettiniz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosiklet hırsızının sözleri mahalleliyi deliye döndürdü: Bir parça alacağım zehir ettiniz - Son Dakika
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