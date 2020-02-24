İstanbul'da pistten çıkıp üçe bölünen uçağın kaptan pilotuna tutuklama talebi - Son Dakika
Son Dakika Dünya İstanbul'da pistten çıkıp üçe bölünen uçağın kaptan pilotuna tutuklama talebi - Son Dakika Dünya

İstanbul'da pistten çıkıp üçe bölünen uçağın kaptan pilotuna tutuklama talebi

7 saat önce

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında, adliyeye sevk edilen kaptan pilot M.A. savcılık ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İstanbul'da pistten çıkıp üçe bölünen uçağın kaptan pilotuna tutuklama talebi, System.String[]

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında, adliyeye sevk edilen kaptan pilot M.A. savcılık ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.


Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat'ta 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen kaptan pilot M.A. Anadolu Adalet Sarayına getirildi.

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Sabiha Gökçen, İstanbul, Pilot, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 06:57 
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