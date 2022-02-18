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İstanbul'da pitbull dehşetini yaşatan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İstanbul'da pitbull dehşetini yaşatan şüpheli tutuklandı

18.02.2022 21:40
İstanbul'da pitbull dehşetini yaşatan şüpheli tutuklandı

Beyoğlu'nda tasmasız gezdirdiği köpeğinin vatandaşlara saldırması üzerine gözaltına alınan ve ifadesinde "Müştekileri yaralayan köpek bana ait değildir" diyen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Beyoğlu'nda tasmasız gezdirdiği köpeğinin vatandaşlara saldırması üzerine gözaltına alınan ve ifadesinde "Müştekileri yaralayan köpek bana ait değildir" diyen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Beyoğlu Tophane'de meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, pitbull cinsi bir köpek sahibi tarafından tasmasız şekilde dışarıya çıkartılmış, bir süre sokakta ilerleyen köpeği gören vatandaşlar, sahibinin yanına giderek uyarıda bulunmuştu. Köpek ardından kaldırımda yürüyen vatandaşlardan birine saldırmaya başlamış, köpeğin hamlesine sopayla karşılık veren vatandaş yere düşünce köpek de kolunu ve bacağını ısırmıştı. Diğer vatandaşların da vurmasıyla köpek, iki kişiyi daha ısırmış, vatandaşların uğraşı sonucu yaralılar köpekten kurtarılmıştı. 2 kişi daha kol ve bacaklarından yaralamıştı. Olayın ardından polis ekipleri pitbull sahibini yakalayarak gözaltına almıştı.

"Müştekileri yaralayan köpek bana ait değildir"

Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli Orhan Y., ifadesinin alınması için savcılığa çıkarıldı. Şüphelinin savcılıkta verdiği ifadesinde, "Benim köpeğim vardı evet ama Aralık ayında mevzu oldu ve köpeğime el koydular. Cezaevine girdim, 28 gün yattım ve çıktım, sonrasında bir daha köpeğimi görmedim. Olay günü olay yerinde değildim. Müştekileri yaralayan köpek bana ait değildir. 6 Ocak'ta benim köpeğim barınakçılara verilmiş. Yeni yeni kendime yaşam kuruyorum, müştekiler beni nasıl teşhis etti bilmiyorum. Suçsuzum" dediği öğrenildi.

Şüphelinin avukatı ise "Müvekkil, olay esnasında İstanbul 5. Noterliğinde bulunmaktadır, olayla ilgisi yoktur. Suçu kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı. Savcılıkta verdiği ifadesinin ardından tutuklama talebiyle 7. Sulh Ceza Hakimliğine getirilen şüpheli Orhan Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

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İstanbul, Tophane, Beyoğlu, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da pitbull dehşetini yaşatan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da pitbull dehşetini yaşatan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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