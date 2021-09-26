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İstanbul'da piyasaya uyuşturucu madde sürme hazırlığında olan şahıslar böyle yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da piyasaya uyuşturucu madde sürme hazırlığında olan şahıslar böyle yakalandı

26.09.2021 09:27

İstanbul'da piyasaya uyuşturucu madde sürme hazırlığında olan şahıslar böyle yakalandı Araç bagajına yapılan özel bölmeden uyuşturucu fışkırdı İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla;

İstanbul'da piyasaya uyuşturucu madde sürme hazırlığında olan şahıslar böyle yakalandı

Araç bagajına yapılan özel bölmeden uyuşturucu fışkırdı

İSTANBUL - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla; İstanbul'da piyasaya uyuşturucu madde sürme hazırlığında olan 3 şahıs yakalandı. Şüpheli şahısların aracında yapılan aramalarda; bagaj bölümünde oluşturulan özel bir bölmeye gizlenmiş vaziyette 101 bin adet Extacy hap ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; H.C., S.C.D. ve K.E.Ö. isimli şahısların yasadışı yollarla temin ettikleri uyuşturucu maddeleri İstanbul ili genelinde piyasaya süreceği bilgisini aldı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takipler sonucunda, şüphelilerin uyuşturucu maddeyi Sarıyer ilçesine sevk edeceği tespit edildi.

Dur ihtarına uymadılar

Ekipler, elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelilerin uyuşturucu maddeyi taşıdıkları ve dağıtımını yaptıkları aracı tespit ederek yakın takibe başladı. Olası yol güzergahlarını kontrol altına alan Jandarma ekipleri, "Dur" ihtarına uymayan şüphelileri Uskumruköy kavşağında durdurdu. Araçtan indirilerek etkisiz hale getirilen şüpheliler gözaltına alındı.

Bagaja özel bölme yapmışlar

Narkotik köpeği "Avcı"ın da bulunduğu aramalarda; aracın bagaj bölümünde oluşturulan özel bir bölmeye gizlenmiş vaziyette 101 bin adet Extacy hap ele geçirildi. Yakalanan H.C. ve S.C.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, K.E.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İstanbul'da piyasaya uyuşturucu madde sürme hazırlığında olan şahıslar böyle yakalandı
İstanbul'da piyasaya uyuşturucu madde sürme hazırlığında olan şahıslar böyle yakalandı
İstanbul'da piyasaya uyuşturucu madde sürme hazırlığında olan şahıslar böyle yakalandı
İstanbul'da piyasaya uyuşturucu madde sürme hazırlığında olan şahıslar böyle yakalandı
İstanbul'da piyasaya uyuşturucu madde sürme hazırlığında olan şahıslar böyle yakalandı
İstanbul'da piyasaya uyuşturucu madde sürme hazırlığında olan şahıslar böyle yakalandı
İstanbul'da piyasaya uyuşturucu madde sürme hazırlığında olan şahıslar böyle yakalandı
İstanbul'da piyasaya uyuşturucu madde sürme hazırlığında olan şahıslar böyle yakalandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Jandarma, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da piyasaya uyuşturucu madde sürme hazırlığında olan şahıslar böyle yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da piyasaya uyuşturucu madde sürme hazırlığında olan şahıslar böyle yakalandı - Son Dakika
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