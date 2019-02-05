Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Pkk/kck Operasyonu

İstanbul'da Pkk/kck Operasyonu

1 saat önce

İstanbul Valiliği, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları tespit edilen PKK/KCK üyesi 8 teröristin yakalandığını bildirdi.

İstanbul'da Pkk/kck Operasyonu, System.String[]
İstanbul Valiliği, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları tespit edilen PKK/KCK üyesi 8 teröristin yakalandığını bildirdi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir operasyon geçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Örgütün kırsal alandaki terör eylemleri ile Suriye yapılanması PYD/YPG içerisinde faaliyet gösteren, yasa dışı yollardan ülkemize giriş yaptığı değerlendirilen 8 örgüt üyesi yakalanmıştır. Şahısların ele geçirildiği ikametlerde yapılan aramalarda bazı örgütsel materyalle birlikte bir kilogram nevi belli olmayan toz madde ile çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:20 Kaynak: AA

Türkiye, PKK, İstanbul, Güncel
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