İstanbul'da Pkk/kck Operasyonu

İstanbul Valiliği, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları tespit edilen PKK/KCK üyesi 8 teröristin yakalandığını bildirdi.

İstanbul Valiliği, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları tespit edilen PKK/KCK üyesi 8 teröristin yakalandığını bildirdi.



İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir operasyon geçekleştirdiği belirtildi.



Açıklamada, "Örgütün kırsal alandaki terör eylemleri ile Suriye yapılanması PYD/YPG içerisinde faaliyet gösteren, yasa dışı yollardan ülkemize giriş yaptığı değerlendirilen 8 örgüt üyesi yakalanmıştır. Şahısların ele geçirildiği ikametlerde yapılan aramalarda bazı örgütsel materyalle birlikte bir kilogram nevi belli olmayan toz madde ile çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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