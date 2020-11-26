Son dakika haber... İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: çok sayıda gözaltı var - Son Dakika

Son dakika haber... İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: çok sayıda gözaltı var

26.11.2020 02:43
Son dakika haber... İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: çok sayıda gözaltı var, System.String[]

Son dakika haberi: İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne(TEM) bağlı polis ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne yönelik 26 şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne(TEM) bağlı polis ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne yönelik 26 şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında önceden belirlenen 28 adreste arama yapan polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Operasyona özel tim polisleri de katılırken, belirlenen adreslerde polis ekipleri arama yaptı. Operasyon kapsamında Fatih'de bulunan 5 katlı bir binanın en üst katındaki bir derneğe de giren polis ekipleri içeride arama yaptı.  Operasyon kapsamında girilen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği öğrenildi. Operasyon düzenlenen adreste yakalanan şüphelinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Haseki Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere İstanbul emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

- İstanbul
Son dakika haber... İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: çok sayıda gözaltı var
Son dakika haber... İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: çok sayıda gözaltı var

Operasyon, İstanbul, Polis, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: çok sayıda gözaltı var - Son Dakika


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