İSTANBUL'DA PKKKCK-PYDYPG OPERASYONU, 7 GÖZALTI - 3 (MALTEPE) - Son Dakika

İSTANBUL'DA PKKKCK-PYDYPG OPERASYONU, 7 GÖZALTI - 3 (MALTEPE)

3 (MALTEPE)İSTANBUL'DA PKK/KCK-PYD/YPG OPERASYONU: 7 GÖZALTI - 3 Mustafa BAKIRHAN-Soner HASIRCCIOĞLU-Yılmaz OKUR İSTANBUL,- İSTANBUL polisi, terör örgütü PKKKCK-PYDYPG'ye yönelik operasyon düzenledi.

İSTANBUL'DA PKKKCK-PYDYPG OPERASYONU, 7 GÖZALTI - 3 (MALTEPE), System.String[]

İSTANBUL'DA PKKKCK-PYD YPG OPERASYONU, 7 GÖZALTI - 3 (MALTEPE)

İSTANBUL'DA PKK/KCK-PYD/YPG OPERASYONU: 7 GÖZALTI - 3

Mustafa BAKIRHAN-Soner HASIRCCIOĞLU-Yılmaz OKUR İSTANBUL,- İSTANBUL polisi, terör örgütü PKKKCK-PYDYPG'ye yönelik operasyon düzenledi. Fatih, Gaziosmanpaşa ve Maltepe ilçelerindeki operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti'nden yapılan açıklamada, gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'inin PYD içerisinde aktif faaliyette bulunduğu, diğer 2'sinin de örgüte eleman aktardığı bildirildi. Şüphelilerin, Zeytin Dalı Harekatı (ZDH) öncesinde Afrin bölgesinde bulundukları ve yurda yasa dışı yollarla girdikleri kaydedildi.İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polislerinin de desteğiyle Fatih ilçesi Aksaray Mahallesi, Gaziosmanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesi ve Maltepe ilçesi Gülensu Mahallesi'nde terör örgütü PKKKCK-PYDYPG'ye yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapan polis ekipleri, özel harekat polisleri eşliğinde koçbaşları ile demir kapıları kırarak adreslere girdi. Polisin adreslerdeki aramaları sırasında, özel harekat ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ile çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçirildi.FATİH'TE BİR GÖZALTIPolis, Fatih ilçesi Aksaray Mahallesi'nde üç katlı bir binaya operasyon yaptı. Adrese giren ekipler, bir şüpheliyi gözaltına alarak, evde aramalarda bulundu.GAZİOSMANPAŞA'DA BALIKTAN GELEN 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDAGaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde de polis ekipleri, iki adrese operasyon düzenledi. Adreslere giren ekipler, aranan 2 şüphelinin evde olmadığını belirledi. Evlerde bir süre arama yapan ekipler, şüphelilerin birlikte balık tutmaya gittiklerini tespit etti. Çevrede güvenlik önlemi alarak bekleyen ekipler, balıktan dönen şüphelileri gözaltına aldı.MALTEPE'DE 2 GÖZALTIOperasyonun bir ayağı da Maltepe ilçesi Gülensu Mahallesi'ndeki bir gecekondu oldu. Kapıyı koçbaşı ile kırarak adrese giren ekipler karıkoca 2 şüpheliyi gözaltına aldı.Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye, ardından emniyete götürüldü. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.İSTANBUL EMNİYETİ'NDEN AÇIKLAMA

Operasyon ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, operasyonun PKKKCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olduğu vurgulandı. PKKKCK - PYDYPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri ve yasa dışı yollardan Türkiye'ye geldikleri tespit edilen A.M., M.H., M.N., M.K., E.K., F.O. ve H.D. isimli 7 şüphelinin, Zeytin Dalı Harekatı (ZDH) öncesinde Afrin bölgesinde çeşitli faaliyetlerde bulundukları kaydedildi. Şüphelilerden 5'inin PYD içerisinde aktif faaliyette bulunduğu, diğer 2'sinin de örgüte eleman aktardığı öğrenildi.


İSTANBUL'DA PKKKCK-PYDYPG OPERASYONU, 7 GÖZALTI - 3 (MALTEPE)
İSTANBUL'DA PKKKCK-PYDYPG OPERASYONU, 7 GÖZALTI - 3 (MALTEPE)
İSTANBUL'DA PKKKCK-PYDYPG OPERASYONU, 7 GÖZALTI - 3 (MALTEPE)
İSTANBUL'DA PKKKCK-PYDYPG OPERASYONU, 7 GÖZALTI - 3 (MALTEPE)
İSTANBUL'DA PKKKCK-PYDYPG OPERASYONU, 7 GÖZALTI - 3 (MALTEPE)
İSTANBUL'DA PKKKCK-PYDYPG OPERASYONU, 7 GÖZALTI - 3 (MALTEPE)
İSTANBUL'DA PKKKCK-PYDYPG OPERASYONU, 7 GÖZALTI - 3 (MALTEPE)
İSTANBUL'DA PKKKCK-PYDYPG OPERASYONU, 7 GÖZALTI - 3 (MALTEPE)

Operasyon, İstanbul, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 03:02 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA PKKKCK-PYDYPG OPERASYONU, 7 GÖZALTI - 3 (MALTEPE) - Son Dakika

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