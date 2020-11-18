İstanbul'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon - Son Dakika

İstanbul'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon

18.11.2020 02:56
İstanbul'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon, System.String[]

İSTANBUL'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik daha önceden tespit edilen 13 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İSTANBUL'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik daha önceden tespit edilen 13 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri Sultanbeyli ve Çekmeköy ilçelerinde yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik 13 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı, 3 adet de tabanca ele geçirildi.

Terörle Mücadele Ekipleri Sultanbeyli'de belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Belirlenen adrese gelen ekipleri adreste arama yaptı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Buradaki çalışmaların ardından bir kişi gözaltına alındı.


- İstanbul
İstanbul'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon
İstanbul'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon
İstanbul'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon
İstanbul'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon
İstanbul'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon - Son Dakika


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