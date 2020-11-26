İstanbul'da PKK/KCK'ya yönelik eş zamanlı operasyon - Son Dakika

İstanbul'da PKK/KCK'ya yönelik eş zamanlı operasyon

26.11.2020 03:03

İstanbul'da PKK/KCK'ya yönelik eş zamanlı operasyon İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, il genelinde terör örgütü PKK'ya yönelik daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul'da PKK/KCK'ya yönelik eş zamanlı operasyon

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, il genelinde terör örgütü PKK'ya yönelik daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, il genelinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 28 adrese 25 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona özel harekat polisleri de destek verirken baskın yapılan adreslerde arama yapıldı. Adreslerde bulunan çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan operasyon düzenlenen bir diğer adres ise Sultangazi ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde bir adres oldu. Ekipler evde yapılan arama sonrası 1 şüpheli şahsı gözaltına alarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü.

İstanbul'da PKK/KCK'ya yönelik eş zamanlı operasyon
İstanbul'da PKK/KCK'ya yönelik eş zamanlı operasyon
İstanbul'da PKK/KCK'ya yönelik eş zamanlı operasyon
İstanbul'da PKK/KCK'ya yönelik eş zamanlı operasyon
İstanbul'da PKK/KCK'ya yönelik eş zamanlı operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Eş Zamanlı Operasyon, Terörle Mücadele, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da PKK/KCK'ya yönelik eş zamanlı operasyon - Son Dakika


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