İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU; 10 GÖZALTI - Son Dakika
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İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU; 10 GÖZALTI

6 saat önce

İSTANBUL'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU; 10 GÖZALTI, System.String[]
İSTANBUL'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin terör örgütü elbaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümü nedeniyle yasadışı eylem hazırlığında oldukları belirlendi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde PKK terör örgütüne yönelik İstanbul'da belirlenen birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. PKK terör örgütünün İmralı'da tutuklu bulunan elebaşısı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999'da yakalanmasının yıl dönümü öncesinde gerçekleştirilen operasyonda, PKK'nın gençlik yapılanması DGH üyesi 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonların düzenlendiği adreslerde yapılan aramalarda ise örgütsel dokümanlar ve dijital malzemeler ele geçirildi. Şüphelilerin PKK terör örgütü liderinin yakalanmasının yıl dönümünde bir eylem hazırlığında oldukları, eylem için çağrı yaptıkları da belirlendi.  Gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

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İstanbul, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:01 Kaynak: DHA
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