İstanbul'da PKK operasyonu; 10 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da PKK operasyonu; 10 gözaltı - Son Dakika

İstanbul'da PKK operasyonu; 10 gözaltı

11 dakika önce

İSTANBUL'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da PKK operasyonu; 10 gözaltı, System.String[]
İSTANBUL'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin terör örgütü elbaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümü nedeniyle yasadışı eylem hazırlığında oldukları belirlendi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde PKK terör örgütüne yönelik İstanbul'da belirlenen birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. PKK terör örgütünün İmralı'da tutuklu bulunan elebaşısı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999'da yakalanmasının yıl dönümü öncesinde gerçekleştirilen operasyonda, PKK'nın gençlik yapılanması DGH üyesi 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonların düzenlendiği adreslerde yapılan aramalarda ise örgütsel dokümanlar ve dijital malzemeler ele geçirildi. Şüphelilerin PKK terör örgütü liderinin yakalanmasının yıl dönümünde bir eylem hazırlığında oldukları, eylem için çağrı yaptıkları da belirlendi.  Gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.


- İstanbul
İstanbul, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

FETÖ'nün hücre evine düzenlenen baskında "Gülen" imzalı saat bulundu
İBB, "235 milyonluk antrikotlu yemek" iddiasına yanıt verdi İBB, Kanal İstanbul'a karşı harekete geçti: Avukatlar durdurmak için başvurdu Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'nci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi

Son Dakika Haberleri
09:12 Kenan Doğulu, Beren Saat ile ayrıldıkları yönündeki haberleri yalanladı
08:57 Sinem Umaş " Polise hakaret" iddiasıyla davalık olmuştu...Karar verildi
08:57 Türkiye bunu konuşuyor... İhaneti neden konduramıyoruz?
08:57 Ünlülerden 'aşk' mesajı
08:02 Mucize Doktor'da Ali Vefa'nın sözleri Nazlı'yı gözyaşlarına boğdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 09:16:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da PKK operasyonu; 10 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]