Son dakika: İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU; 10 GÖZALTI - Son Dakika
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Son dakika: İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU; 10 GÖZALTI

18.03.2022 09:05
Son dakika: İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU; 10 GÖZALTI

Son dakika habere göre İSTANBUL'da PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL'da PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın farklı sayılı soruşturma dosyaları kapsamında yer alan ve örgüt adına faaliyette bulundukları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri bugün 10 ilçede 15 ayrı adrese baskın yaptı. Operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar, yasaklı yayın ve dijital materyaller ele geçirildi.


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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU; 10 GÖZALTI - Son Dakika


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