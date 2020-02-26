İstanbul'da PKK operasyonu: 10 kişi 10 kilogram patlayıcı ile yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da PKK operasyonu: 10 kişi 10 kilogram patlayıcı ile yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da PKK operasyonu: 10 kişi 10 kilogram patlayıcı ile yakalandı

6 saat önce

Ali ABLAY/İSTANBUL, (DHA9) İSTANBUL'da PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda toplam 10 kişi, 10 kilogram patlayıcıyla yakalandı.

İstanbul'da PKK operasyonu: 10 kişi 10 kilogram patlayıcı ile yakalandı, System.String[]

Ali ABLAY/İSTANBUL, (DHA9)  İSTANBUL'da PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda toplam 10 kişi, 10 kilogram patlayıcıyla yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün sözde 'özel kuvvetler' örgüt üyelerine verilen eğitimi aldığı belirlenen ve Suriye uyruklu kişiler adına düzenlenmiş kimlikler taşıdığı belirlenen 2 kişi tespit edildi.

Eylem hazırlığında olduğu tespit edilen şüpheliler, takibe alındı. A.S.L. adlı kadın ile M.K. adlı erkek teröristin bağlantılarını belirleyen polis operasyon düzenledi. Başakşehir ve Gaziosmanpaşa'da 5 farklı adrese yapılan operasyonda takipteki A.S.L ve M.K ile birlikte

A.H., H.H., M.H., S.H., G.H., F.H., B.C., M.A. gözaltına alındı.  Şüphelilerle birlikte toplam 10 kilogram patlayıcı madde, tetikleyici, fünye, 2  tabanca, şarjör, fişek ve tabancalara ait susturucular  ele geçirildiği kaydedildi.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:00 Kaynak: DHA
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