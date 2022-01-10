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İstanbul'da PKK operasyonu! 2 kritik isim dahil 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

İstanbul'da PKK operasyonu! 2 kritik isim dahil 5 kişi gözaltına alındı

10.01.2022 09:20

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, örgütün sözde "Özel Kuvvetler" biriminde faaliyet yürüttüğü tespit edilen "Avareş Bozan" kod adlı T.A. ile "Silahlı Terör Örgütüne Üye" olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.İ.'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü üyelerine sahte pasaport hazırlayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

SAHETE KİMLİK VE PASAPORTLARLA YAKALANDILAR

Sahte pasaportlarda, PKK/KCK silahlı terör örgütünün İstanbul'daki hücre yapılanmasını organize ettiği ve sözde "Özel Kuvvetler" biriminde faaliyet yürüttüğü tespit edilen "Avareş Bozan" kod adlı T.A. ile "Silahlı Terör Örgütüne Üye" olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.İ.'ye ait fotoğraflar üzerine farklı kimlik bilgilerinin kullanıldığı tespit edildi.

5 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Düzenlenen operasyonlar sonucu 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; pasaport, 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin adliyeye sevk edildiği kaydedildi

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Terör Örgütü, İstanbul, Terör, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da PKK operasyonu! 2 kritik isim dahil 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da PKK operasyonu! 2 kritik isim dahil 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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