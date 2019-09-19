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İstanbul'da PKK operasyonu: 3 gözaltı

10 dakika önce

İstanbul'da PKK operasyonu: 3 gözaltıİSTANBUL - İstanbul'da, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da PKK operasyonu: 3 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul'da, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kırsalda faaliyet gösterdikten sonra İstanbul'a gelip otomobil kundaklama ve molotoflu korsan gösteriye katılıp, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları gerekçesi ile haklarında arama kararı bulunan PKK üyesi 6 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Çoğu örgütün gençlik ve şehir yapılanmasına mensup oldukları ifade edilen şüphelilerin yakalanması için bu sabah saatlerinde 5 farklı ilçede çok sayıda adrese baskın düzenleyen terör polisi, örgüt adına kırsalda eğitim alarak eylemlere katıldığı belirlenen 3 PKK üyesini gözaltına aldı.

Sabah erken saatlerde zırhlı araçlar ve Özel Harekat Polisleri eşliğinde daha önce tespit edilen adreslere düzenlenen baskında çok sayıda örgütsel dokümana da el konuldu. Gözaltına alınan PKK/KCK üyeleri, Terörle Mücadele Şubesine getirildi.

Şüphelilerin polisteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

İstanbul'da PKK operasyonu: 3 gözaltı

İstanbul, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:44 Kaynak: İHA
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