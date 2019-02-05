İstanbul'da PKK Operasyonu
1 saat önce
İSTANBUL'da PKK-KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken, 1 kilogram içeriği belli olmayan toz madde ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
İSTANBUL'da PKK-KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken, 1 kilogram içeriği belli olmayan toz madde ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. İstanbul
Valiliğinden yapılan açıklamada,
"PKK-KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda; örgütün kırsal alandaki terör eylemleri ile Suriye
yapılanması PYD/YPG içerisinde faaliyet gösteren, yasa dışı yollardan ülkemize giriş yaptığı değerlendirilen 8 örgüt üyesi yakalanmıştır. Şahısların ele geçirildiği ikametlerde yapılan aramalarda bazı örgütsel materyalle birlikte 1 kilogram nevi belli olmayan toz madde ile çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir" denildi. - İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:19 Kaynak: DHA
Benzin ve LPG'ye Zam Geldi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan IMF Açıklaması: Kimse Bu Rivayetlere İtibar Etmesin
CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Böyle Seslendi: İBB Başkanının İşi Değil
UBER Sürücüleri, Darp Edilen Meslektaşları İçin "Artık Yeter" Deyip Eylem Yaptı