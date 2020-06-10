İstanbul'da PKK operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

İstanbul'da PKK operasyonu: 4 gözaltı

İSTANBUL'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK - PYD/ YPG terör örgütü faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; geçmiş dönemlerde, Suriye'de terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikten sonra illegal yollardan Türkiye'ye girdiği belirlenen kişilere yönelik operasyon başlattı. Yapılan operasyonda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Polisin şüphelilere yönelik operasyonlarının devam ettiği öğrenildi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu

Ünlü tasarımcı, sohbetin ortasında bir anda soyunmaya başladı

Kerimcan Durmaz, küs olduğu Caner Çalışır'ın cenazesinde hıçkırıklara boğuldu

Ölümü yıktı geçti! Demet'in Caner'e veda mesajı, herkesi duygulandırdı

Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

Boşandıktan sonra ilk kez görüntülenen Buket Aydın, kuralları hiçe sayarak maske takmadı

Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır kimdir?

Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı

Fenomen Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı

Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Caner, Kerimcan'la küs müydü?

Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı

Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi

Selin Ciğerci, Caner Çalışır'ın ölüm haberiyle yıkıldı: Hayatımın en kötü günlerinden

Survivor'da iletişim ödülünü kazanarak aileleriyle konuşan yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu