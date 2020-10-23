Son dakika haber! İstanbul'da PKK operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

İstanbul'da PKK operasyonu: 5 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda aranan 7 örgüt üyesinden 5'i yakalandı.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın dağ kadrosunda eğitim gördükten sonra şehirlere inerek örgütün gençlik yapılanmasını eğittiği tespit edilen teröristlere yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen terör polisi, bölücü örgütün kırsal alanına geçmiş dönemde katılım yapmış/eğitim almış ve sonrasında yurda giriş yapmış hücre üyelerinin, PKK'nın siyasal alan ve gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösteren, örgütün gençlik yapılanmasına eleman kazandırma faaliyetleri yürüten 7 kişiyi belirledi. Söz konusu örgüt üyelerinin sosyal paylaşım siteleri üzerinden Türkiye'ye, şehitlerimiz ve güvenlik güçlerine yönelik ağır hakaretler içeren çok sayıda paylaşım yaptığı da ortaya çıkarılan zanlıların yakalanması için İstanbul'un 4 ilçesinde 7 ayrı adreste yapılan operasyonda 5 PKK üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan,adreslerde yapılan aramalarda örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerin İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildiği belirtildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

(SK-YM-BA-Y)