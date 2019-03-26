İstanbul'da PKK Operasyonu: 8 Gözaltı
1 saat önce
İSTANBUL'da PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
İSTANBUL'da PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. İstanbul
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK'nın kırsal alanda faaliyet gösteren ve yurda yasadışı yollarla giriş yapan bir şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin üzerinde bulunan hafıza kartını incelemeye alan ekipler kartın içinde örgütle ilgili bilgilere ve irtibat kurulacak örgüt üyelerinin detaylı listesine ulaştı. TEM
ekipleri bunun üzerine şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın düzenledi. Bahçelievler
, Bayrampaşa
, Beyoğlu
, Esenyurt
, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa
, Kartal
, Sancaktepe
, Sultangazi
, Sultanbeyli
bulunan adreslere giren polis 8 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda tabanca, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları, çok sayıda örgütsel doküman ve şüphelilere ait cep telefonları ele geçirilerek, incelemeye alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:44 Kaynak: DHA
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