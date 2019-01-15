İstanbul'da PKK Operasyonu: 9 Gözaltı
1 saat önce
İstanbul'da erör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
İstanbul
'da erör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, molotoflu korsan gösteri ve illegal eylemlere katıldıkları tespit edilen bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi 9 şüpheliyi belirledi. Çoğu örgütün gençlik ve şehir yapılanmasına mensup oldukları ifade edilen şüphelilerin yakalanması için bu sabah saatlerinde Başakşehir
, Beyoğlu
, Sancaktepe
, Sultanbeyli
ve Şişli
'de çok sayıda adrese baskın düzenleyen terör polisi, örgüt adına kırsalda eğitim alarak eylemlere katıldığı belirlenen 9 kişiyi gözaltına aldı. Sabah
erken saatlerde zırhlı araçlar ve Özel Harekat Polisleri eşliğinde daha önce tespit edilen adreslere düzenlenen baskında çok sayıda örgütsel dokümana da el konuldu. Gözaltına alınan PKK/KCK'nın gençlik kanadı DGH üyesi 9 kişi emniyete götürüldü. Şüphelilerin polisteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:21 Kaynak: İHA
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