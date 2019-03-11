Son Dakika Haberleri: İstanbul'da PKK Operasyonu: 9 Gözaltı

İstanbul'da PKK Operasyonu: 9 Gözaltı

14 dakika önce

Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHATerör örgütü PKK'ya yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da PKK Operasyonu: 9 Gözaltı, System.String[]
Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA

Terör örgütü PKK'ya yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK'lı şüphelilerin kırsal alanda eğitim aldıktan sonra İstanbul'a döndüğünü ve örgütün gençlik yapılanması içinde bulunduğunu belirledi. TEM ekipleri tespit ettiği 11 şüphelinin yakalanması için 9 ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, 16 mermi ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüphelinin Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ederken, hakkında yakalama kararı bulunan 2 kişi ise aranıyor.

Görüntü dökümü:

----------------------

-Arşiv

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:40 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Hatice, Podyumda Yürürken Kalçasını Gösterdi Ekrem İmamoğlu, "Abdullah Gül'ün Adayı mısınız?" Sorusuna Yanıt Verdi

THY Yolcularını Uyardı! 6 Nisan'da Büyük Taşınma Başlıyor Kanser Tedavisi Gören Mesut Yılmaz'dan Açıklama: Kemoterapi Görüyorum!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 09:54:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da PKK Operasyonu: 9 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]