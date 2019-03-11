İstanbul'da PKK Operasyonu: 9 Gözaltı

Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHATerör örgütü PKK'ya yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA



Terör örgütü PKK'ya yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.



İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK'lı şüphelilerin kırsal alanda eğitim aldıktan sonra İstanbul'a döndüğünü ve örgütün gençlik yapılanması içinde bulunduğunu belirledi. TEM ekipleri tespit ettiği 11 şüphelinin yakalanması için 9 ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, 16 mermi ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüphelinin Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ederken, hakkında yakalama kararı bulunan 2 kişi ise aranıyor.



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