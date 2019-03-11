İstanbul'da PKK Operasyonu: 9 Gözaltı
14 dakika önce
Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHATerör örgütü PKK'ya yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA
Terör örgütü PKK'ya yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK'lı şüphelilerin kırsal alanda eğitim aldıktan sonra İstanbul'a döndüğünü ve örgütün gençlik yapılanması içinde bulunduğunu belirledi. TEM ekipleri tespit ettiği 11 şüphelinin yakalanması için 9 ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, 16 mermi ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüphelinin Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ederken, hakkında yakalama kararı bulunan 2 kişi ise aranıyor.
Görüntü dökümü:
----------------------
-Arşiv
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:40 Kaynak: DHA
Şarkıcı Hatice, Podyumda Yürürken Kalçasını Gösterdi
Ekrem İmamoğlu, "Abdullah Gül'ün Adayı mısınız?" Sorusuna Yanıt Verdi
THY Yolcularını Uyardı! 6 Nisan'da Büyük Taşınma Başlıyor
Kanser Tedavisi Gören Mesut Yılmaz'dan Açıklama: Kemoterapi Görüyorum!