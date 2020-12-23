İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU KAMERADA - Son Dakika

İSTANBUL'da terör örgütü PKK/KCK 'ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyon kameralara yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı. PKK/KCK terör örgütü kırsal alanında çekilmiş fotoğrafları bulunan, PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yardım ederek sokak eylemlerine yönlendiren PKK/KCK terör örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 4 ilçede 5 ayrı adrese bu sabaha karşı düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Görüntü dökümü:

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-Operasyon anı polis kamerası görüntüleri

- İstanbul