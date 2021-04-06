İstanbul'da PKK sempatizanı 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

İstanbul'da PKK sempatizanı 2 kişi tutuklandı
06.04.2021 16:17
- İstanbul'da PKK sempatizanı 2 kişi tutuklandı İstanbul'un Kartal ilçesinde havai fişek atan iki PKK sempatizanı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- İstanbul'da PKK sempatizanı 2 kişi tutuklandı
İSTANBUL - İstanbul'un Kartal ilçesinde havai fişek atan iki PKK sempatizanı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre Kartal Yalı Mahallesinde bulunan boş bir arazide İmralı'da tutuklu bulunan bölücü elebaşının ismi yazılı düzeneği ve havai fişekleri patlatan 2 PKK sempatizanı yakalandı. İstanbul Terörle Mücadele Şubesine bağlı birimler tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan T.K. ve B.A. adlı iki şüphelinin, örgütle irtibatlı kişiler oldukları öğrenildi. Zanlılar, polisteki sorgularının ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
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