Son dakika haber... İSTANBUL'DA PKK TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OPERASYON (1) - Son Dakika

İSTANBUL'DA PKK TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OPERASYON (1)

İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fatih, Gaziosmanpaşa ve Maltepe'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yapıldı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih, Gaziosmanpaşa ve Maltepe'de PKK terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Baskınlarda bazı şüpheliler gözaltına alınırken, ekipler aramalar yaptı. Operasyon yapılan evlerin çevresinde polis, geniş güvenlik önlemi aldı.

- İstanbul