PKK'ya yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK adına araç kundakladıkları ve örgüt üyelerini Yunanistan'a kaçırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'in tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Eylül akşamı Gaziosmanpaşa'da 2 aracın kundaklanmasıyla ilgili çalışma başlattı. Olayı gerçekleştiren şüphelilerin, PKK adına faaliyette bulunan ve örgüt mensuplarını kara yoluyla Yunanistan'a kaçıran kişiler oldukları tespit edildi.
Soruşturma kapsamında 30 Eylül'de düzenlenen operasyonda, 2 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 14:11 - Kaynak: AA
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