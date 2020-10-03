PKK'ya yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK adına araç kundakladıkları ve örgüt üyelerini Yunanistan'a kaçırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'in tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Eylül akşamı Gaziosmanpaşa'da 2 aracın kundaklanmasıyla ilgili çalışma başlattı. Olayı gerçekleştiren şüphelilerin, PKK adına faaliyette bulunan ve örgüt mensuplarını kara yoluyla Yunanistan'a kaçıran kişiler oldukları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında 30 Eylül'de düzenlenen operasyonda, 2 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.