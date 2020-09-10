İstanbul'da PKK/ YPG üyesi 1 terörist Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün Suriye kolu PKK/YPG içinde sözde 'istihbarat' üyesi olarak faaliyet gösteren 1 terörist, Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bölücü terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik çalışma yapan İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sınırdan illegal yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçiş yapan PKK/YPG üyesi M.O. adlı bir teröristin İstanbul'a sızdığı istihbaratını aldı. Bölücü terör örgütünün Suriye kolunda sözde "istihbarat ve özel kuvvet yapılanmalarında" faaliyet gösterdiği belirlenen Türkiye uyruklu M.O.'nun, geçtiğimiz Ağustos ayı içerisinde illegal yollardan Türkiye'ye geldiği, buradan da illegal yollardan Yunanistan'a geçmeyi planladığı tespit edildi. Teröristin Esenler'de bir adreste saklandığı istihbaratını alan Terör Polisi, söz konusu adreste bugün operasyon düzenledi. Baskında M.O. adlı PKK/YPG üyesi terörist yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan PKK üyesi, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirilirken, baskın yapılan adreste örgütsel dokümanlara da el konuldu.

Yakalanan teröristin Terörle Mücadele Şubesindeki sorgusu devam ediyor.