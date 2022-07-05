İstanbul'da terör operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul'da terör operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı

05.07.2022 09:09
İstanbul'da terör operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK ve PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK ve PYD/ YPG'ye yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütleri adına faaliyette bulunan ve eylem arayışında olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Kentte 11 ilçede belirlenen 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda, bin 350 avro ve 3 bin lira ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Zanlılar, sorguları yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da terör operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İstanbul'da terör operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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