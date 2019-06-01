Son Dakika Haberleri: İstanbul'da plaj sezonu 4 Haziran'da açılıyor
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İstanbul'da plaj sezonu 4 Haziran'da açılıyor

29 dakika önce

– İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi yaz aylarının gelmesiyle birlikte işlettiği plajlarda sezonu açıyor.

İstanbul'da plaj sezonu 4 Haziran'da açılıyor, System.String[]
– İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi yaz aylarının gelmesiyle birlikte işlettiği plajlarda sezonu açıyor. 4 Haziran'da başlayacak sezon boyunca İstanbullular Caddebostan, Güneş ve Menekşe Plajları'ndan faydalanabilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Anadolu Yakası'ndaki Caddebostan 1- 2-3 Plajları ile Avrupa Yakası'ndaki Güneş ve Menekşe Plajları'nda 2019 yılı sezon açılışını 4 Haziran itibariyle yapacak. Sezon boyunca İstanbullular'a hizmet verecek olan plajlar, haftanın yedi günü sabah 08: 00 ila akşam 19: 00 saatleri arasında hizmet verecek.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ HAD SAFHADA

İBB, tarafından İstanbulluların huzur içinde bir yaz geçirmesi için plajlarda güvenlik tedbirleri de alınıyor. Cankurtaran ekipleri İstanbul'daki toplam 47 bin 800 metre uzunluğundaki 38 plajda gelişmiş teknolojik ekipmanlarla hizmet verecek. 2 drone, 35 jet-ski, 7 kurtarma botu, 2 amfibik kurtarma jeti, 14 atv aracı, 190 gözetleme kulesi ve 481 cankurtaran personeli sezon boyunca görevde olacak.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:12 Kaynak: DHA
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