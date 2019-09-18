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İstanbul'da plaj sezonu kapandı

17 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 1 Haziran'da başlayan plaj sezonunun, 15 Eylül'de sona erdiğini duyurdu.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 1 Haziran'da başlayan plaj sezonunun, 15 Eylül'de sona erdiğini duyurdu.

İBB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yaz boyunca Menekşe, Güneş ve Caddebostan 1, 2, 3 olmak üzere 5 ayrı İBB plajından yaklaşık 1,5 milyon kişi yararlandı.

1 Haziran itibarıyla sezon açılışını yapan İstanbullular, Avrupa Yakası'ndaki Menekşe ve Güneş Plajları ile Anadolu Yakası'ndaki Caddebostan 1, 2, 3 plajlarında sunulan deniz sezonunu 15 Eylül itibariyle kapattı.

Üç buçuk aylık dönemde, günübirlik tatilcilerle dolup taşan, çeşitli spor ve eğlence aktivitelerinin düzenlendiği İBB plaj hizmetlerinden, 2019 sezonu boyunca yaklaşık 1,5 milyon günü birlik tatilci yararlandı.

Girişi ücrete tabi tutulan Caddebostan 1 plajı turnikelerinden sezon boyunca 8 bin 881, Güneş Plajı turnikelerinden ise 133 bin 670 kişi geçiş yaptı. Giriş bedeli alınmayan Caddebostan 2,3 ve Menekşe plajlarının her birinden ise sezon boyunca ortalama 500 bin kişi faydalandı.

Can güvenliği ve sağlığa özen gösterildi

İBB, halkın plajlardan huzur içerisinde istifade edebilmeleri için can güvenliği ve sağlık konularında maksimum seviyede tedbir aldı.

Milyonlarca insanın deniz keyfini yaşadığı sezon boyunca İBB, 47,8 km uzunluğundaki 38 plajda, 35 adet jet-ski, 7 adet zodyak bot, 2 adet amfibik kurtarma aracı, 2 adet dron, 14 adet atv aracı, 190 adet gözetleme kulesi ve 481 personeli çalışmalarını sürdürdü. Bu yıl içerisinde boğulma tehlikesi yaşayan 4 bin 523 vatandaş, zamanında müdahale ile kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hizmet verilen 5 plajda her hafta deniz suyu temizlik oranı ölçümleri yapıldı ve kumsal, ekipler tarafından temizlenerek ilaçlandı.

Yaz sezonu boyunca, İtfaiye Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü, Deniz Hizmetleri Müdürlüğü, Çevre Koruma Müdürlüğü, Zabıta Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Atık Yönetim Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve İşletmeler Müdürlüğü koordinasyonuyla yapılan çalışmalarla İstanbullular, güvenli ve temiz deniz keyfini yaşadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Caddebostan, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:32 Kaynak: AA
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