İstanbul'da plaj, sahil ve ormanlık alanlarda nargile içmek yasaklandı - Son Dakika
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İstanbul'da plaj, sahil ve ormanlık alanlarda nargile içmek yasaklandı

05.07.2023 14:06

İstanbul'daki plaj, park, sahil ve ormanlarda nargile içmek yasaklandı. Vali Davut Gül, "Belirlenen noktaların dışındaki ruhsatlı nargile salonlarıyla ilgili bir kısıtlamaya gidilmemiştir" dedi.

Bazı yayın organlarında İstanbul'daki kafelerde nargile satışı yapmanın yasaklandığı öne sürüldü. Bunun üzerine bir düzeltme yapan İstanbul Valisi Davut Gül; kent genelinde sadece plajlar, sahiller, ormanlar, mesire alanları ve parklarda nargile içilmesinin yasaklandığını duyurdu.

"NARGİLE SALONLARIYLA İLGİLİ KISITLAMA YOK"

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı. Gül, "İstanbul'da plajlar, sahiller, ormanlar, mesire alanları ve parklarda nargile içilmesi yasaklanmıştır. Buraların dışındaki ruhsatlı nargile salonlarıyla ilgili bir kısıtlamaya gidilmemiştir." ifadesini kullandı.

"AMAÇ, ÇEVREYİ RAHATSIZ ETMEMEK"

İstanbul Valiliği'nden de yapılan açıklamada nargile satışı ile ilgili basında çıkan haberler üzerine açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi. Açıklamada, "İstanbul'da orman yangınlarının önüne geçmek, plaj ve sahillerde olumsuz görüntülerin oluşmasını engellemek, kamuya açık, piknik alanı, park ve mesire alanlarında çevreyi rahatsız etmemek amacıyla belirtilen alanlarda nargile içilmesi, sunumu ve satışı yasaklanmıştır. İlimiz Hıfzıssıhha Meclisinin konuya ilişkin kararı gereğince buraların dışındaki işyerlerinden ruhsatlı nargile salonlarıyla ilgili bir kısıtlamaya gidilmemiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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İstanbul, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İstanbul'da plaj, sahil ve ormanlık alanlarda nargile içmek yasaklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da plaj, sahil ve ormanlık alanlarda nargile içmek yasaklandı - Son Dakika
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