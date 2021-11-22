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İstanbul'da plakasız çekici denetimden kaçamadı - Son Dakika

İstanbul'da plakasız çekici denetimden kaçamadı

22.11.2021 09:59

İstanbul'da plakasız çekici denetimden kaçamadı Maltepe'de polis ekipleri usulsüz çakar ve siren tertibatı bulunduran araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

İstanbul'da plakasız çekici denetimden kaçamadı

İSTANBUL - Maltepe'de polis ekipleri usulsüz çakar ve siren tertibatı bulunduran araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetim esnasında emniyet şeridinde ilerleyen plakası olmayan çekici cezai işlemden kurtulamadı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil ve resmi trafik polisleri, Maltepe D-100 kara yolu İdealtepe bölgesinde çakar kullanan ve emniyet şeridini ihlal eden araçları durdurdu. Denetimde, çakar kullanan sürücülerin evrakı kontrol edilirken usulsüz çakar takarak emniyet şeridini ihlal ettikleri belirlenen sürücülere cezai işlem uygulandı.

Yapılan denetim esnasında emniyet şeridini ihlal ederek otoyolda plakasız seyir halinde olan bir çekici aracına ön plakası olmaması nedeniyle 551 TL cezai işlem uygulandı. Emniyet şeridi ihlali yapan bir sürücüye 1339 TL cezai işlem uygulanırken seyir halinde araç içerisinde telefon kullanan başka bir sürücüye ise 314 TL cezai işlem uygulandı.

İstanbul'da plakasız çekici denetimden kaçamadı
İstanbul'da plakasız çekici denetimden kaçamadı
İstanbul'da plakasız çekici denetimden kaçamadı
İstanbul'da plakasız çekici denetimden kaçamadı
İstanbul'da plakasız çekici denetimden kaçamadı
İstanbul'da plakasız çekici denetimden kaçamadı

İstanbul, Maltepe, Tragger, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da plakasız çekici denetimden kaçamadı - Son Dakika


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