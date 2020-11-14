İstanbul'da pole pozisyonu Lance Stroll'un - Son Dakika

İstanbul'da pole pozisyonu Lance Stroll'un

14.11.2020 17:20
İstanbul'da pole pozisyonu Lance Stroll'un, System.String[]

9 yıl aradan sonra tekrar İstanbul'a gelen Formula 1'de sıralama turları tamamlandı.

9 yıl aradan sonra tekrar İstanbul'a gelen Formula 1'de sıralama turları tamamlandı. Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix 2020'nin pole pozisyonunu BWT Racing Point F1 takımından Lance Stroll elde etti.

İstanbul 9 yıl aradan sonra tekrar Formula 1 heyecanına ev sahipliği yapıyor. Yarın saat 13.10'da start alacak yarışlar öncesi bugün sıralama turları tamamlandı. Yarışın pole pozisyonunu BWT Racing Point F1 takımından Lance Stroll elde etti. Büyük heyecana sahne olacak Intercity İstanbul Park'taki yarışa ikinci sırada start alacak isim Aston Martin Red Bull Racing takımından Max Verspatten oldu. BWT Racing Point F1 takımının Meksikalı pilotu Sergio Perez ise yarışa 3. sırada başlayacak. Pilotlar kategorisinde şampiyonluk için büyük avantajı bulunan Lewis Hamilton da 6. sırada start alacak.

SIRALAMALARA YAĞMUR DAMGA VURDU

Sıralama turlarına birçok takımın geçiş lastikleri ile çıktığı görüldü. Yarışın başlamasıyla yağmur etkisini arttırdı. Pilotlar yağmurun etkisiyle zor anlar yaşarken, takımlardan bazıları full yağmur lastiğine geçmeyi tercih etti. Yağmurun şiddeti artınca ilk sektörün bitimine 6 dakika 56 saniye kala kırmızı bayraklar sallandı ve sektöre ara verildi.

Yağmurun etkisi geçince ilk sektöre kaldığı yerden devam edildi. Sektörün en hızlı turunu 1: 57.485 ile Aston Martin Red Bull Racing takımından Max Verstappen elde etti. Sektörün sonunda elenen isimler Kevin Magnussen (Haas F1 Team), Daniil Kvyat (Honda), George Russell (Williams Racing), Romain Grosjean (Haas F1 Team) ve Nicholas Latifi (Williams Racing) oldu. Latifi pist dışında zemine saplanınca kırmızı bayraklar bir kez daha sallandı ve Kanadalı pilot pite gidemeden sıralama turlarına veda etti.

İlk sektörde en yakın rakibine 2 saniyelik fark atan Hollandalı pilot Verstappen, ikinci sektörün de en hızlı ismi oldu. Red Bull pilotu bu bölümde 1: 50.293'lük derece elde etti ve yine ilk sektörde olduğu gibi takım arkadaşı Alex Albon'a 2 saniyelik fark attı. İkinci sektörün sonunda elenen isimler ise Pierre Gasly (Honda), Charles Leclerc (Ferrari), Carlos Sainz (McLaren F1 Team), Sebastian Vettel (Ferrari) ve Lando Norris (McLaren F1 Team) oldu.

POLE POZİSYONU LANCE STROLL'UN

Sıralama turlarında üçüncü sektör büyük çekişmeye sahne oldu. BWT Racing Point F1 takımının Kanadalı pilotu Lance Stroll 1: 47.765'lik dereceyle pole pozisyonunun sahibi olmayı başardı. 1: 48.055 ile Max Verspatten yarışa ikinci sırada başlayacak isim olurken, BWT Racing Point F1 takımının diğer pilotu Sergio Perez ise 1: 49.321'lik süre ile İstanbul'daki yarışa üçüncü sırada başlamaya hak kazandı.

MERCEDES İPİ GÖĞÜSLEDİ

Formula 1'de sezonun 14. yarışı öncesinde pilotlar sıralamasında Mercedes'in Britanyalı pilotu Lewis Hamilton 282 puanla zirvede yer alıyor. Hamilton'un en yakın takipçisi ise 197 puana sahip Finlandiyalı takım arkadaşı Valtteri Bottas.

Takımlar sıralamasında 479 puana sahip Mercedes, Imola'da gerçekleştirilen Emilia-Romagna GP'de 7. şampiyonluğunu ilan etmişti. Mercedes'i 226 puanlı Red Bull Racing ve 135 puanlı Renault takip ediyor.

Hava tahminlerine göre yarınki yarışın yağmurlu bir havada gerçekleşme ihtimali bulunuyor.

HAMİLTON ŞAMPİYONLUĞA YAKIN

Takımlar sıralamasını zirvede bitiren ekibin belli olduğu sezonda Hamilton pilotlar kategorisinde 85 puanlık farkla önde yer alıyor. Yarınki yarışın ardından sezonun kalanında toplanabilecek maksimum 78 puan kalıyor. Hamilton İstanbul'daki yarışı kazanamasa bile takım arkadaşı Bottas'ın önünde tamamlaması halinde şampiyonluğunu garantilemiş olacak. Bottas'ın şampiyonluk şansını sürdürmesi için kazanması yeterli olmayacak. Hamilton'un ikinci olması durumunda Bottas'ın şampiyonluk yarışına devam edebilmesi için ayrıca hızlı tur puanını da hanesine yazdırması gerekecek.

-İHA-

İstanbul'da pole pozisyonu Lance Stroll'un
İstanbul'da pole pozisyonu Lance Stroll'un
İstanbul'da pole pozisyonu Lance Stroll'un
İstanbul'da pole pozisyonu Lance Stroll'un
İstanbul'da pole pozisyonu Lance Stroll'un
İstanbul'da pole pozisyonu Lance Stroll'un
İstanbul'da pole pozisyonu Lance Stroll'un
İstanbul'da pole pozisyonu Lance Stroll'un
İstanbul'da pole pozisyonu Lance Stroll'un
İstanbul'da pole pozisyonu Lance Stroll'un
İstanbul'da pole pozisyonu Lance Stroll'un
İstanbul'da pole pozisyonu Lance Stroll'un
İstanbul'da pole pozisyonu Lance Stroll'un
İstanbul'da pole pozisyonu Lance Stroll'un
İstanbul'da pole pozisyonu Lance Stroll'un
İstanbul'da pole pozisyonu Lance Stroll'un
İstanbul'da pole pozisyonu Lance Stroll'un
İstanbul'da pole pozisyonu Lance Stroll'un
İstanbul'da pole pozisyonu Lance Stroll'un
İstanbul'da pole pozisyonu Lance Stroll'un
İstanbul'da pole pozisyonu Lance Stroll'un

Lance Stroll, Formula 1, Red Bull, İstanbul, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İstanbul'da pole pozisyonu Lance Stroll'un - Son Dakika Spor


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