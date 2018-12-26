İstanbul'da Polis 21 Milyon Gbt Sorgusu Yaptı

İstanbul'da gece bekçileri, devriye ekipleri, motosikletli polis ve mobil park timleri 2018 yılında kent genelinde 21 milyon 402 bin 953 kişinin GBT sorgusunu yaptı.

İstanbul'da gece bekçileri, devriye ekipleri, motosikletli polis ve mobil park timleri 2018 yılında kent genelinde 21 milyon 402 bin 953 kişinin GBT sorgusunu yaptı.



İstanbul Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı gece bekçileri, devriye ekipleri, motosikletli polis ve mobil park timlerinin yıl içinde yapmış olduğu çalışmaların verileri paylaşıldı.



Önleyici ekiplerin 2018 yılında toplam 21 milyon 402 bin 953 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunu yaptığı, 1 milyon 349 bin 384 aracı denetlediği ve 62 bin 199 aranan şahsı yakaladığı bildirildi.



Bu kapsamda kentte "Gece Kartalları" olarak bilinen Çarşı ve Mahalle Bekçileri 6 milyon 477 bin 602 kişinin GBT sorgusu ve 400 bin 404 araç denetimini yaparken 11 bin 247 aranan şahsı yakaladı.



Bekçilerin yaptığı aramalarda 433 ruhsatsız tabanca, 79 pompalı av tüfeği, 12 kurusıkıdan bozma tabanca, 927 kurusıkı tabanca ve 62 kesici alet ele geçirildi.



Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri ise 333 bin 780 kişiye GBT sorgusunu yaparken, 91 bin 783 araç denetimi ve 2 bin 309 aranan şahsı yakaladı. Ayrıca toplam 4 bin 230 konuda 3 bin 884 şüpheliye adli ve idari işlem yapıldı.



Ekipler 627 ruhsatsız tabanca, 8 pompalı av tüfeği, 12 av tüfeği, 12 kurusıkıdan bozma tabanca, 26 kurusıkı tabanca, 5 bin 215 fişek, 66 çalıntı motosiklet, 18 kilo 584 gram uyuşturucu madde ve 300 bin 879 uyuşturucu hap ele geçirildi.



Mobil Park Timleri de 367 bin 288 park denetlemesi yaparken 1 milyon 182 bin 485 şahsın GBT kişiyi sorgusunu yaptı. Aranan 9 bin 320 şahsı yakalayan ekipler, 31 "Cinsel Taciz" ve "Cinsel İstismar" şüphelisini de yakaladı.Denetimlerde 72 kilo 634 gram uyuşturucu madde, 5 bin 509 uyuşturucu hap ele geçiridi. Toplam 29 bin 603 kişiye adli işlem, 9 bin 494 kişiye de idari işlem yapıldı.



Devriye Ekipler Büro Amirlikleri yıl içinde 14 milyon 224 bin 283 kişinin GBT sorgusu yaptı. Ekipler, 857 bin 197 araç sorgusu yaparken 52 bin 879 aranan şahsı yakaladı.

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