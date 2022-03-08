İstanbul'da polis Dünya Kadınlar Günü'nde karanfil dağıttı - Son Dakika
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İstanbul'da polis Dünya Kadınlar Günü'nde karanfil dağıttı

08.03.2022 12:11
İstanbul'da polis Dünya Kadınlar Günü'nde karanfil dağıttı

İstanbul'da polis memurları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil verdi.

İstanbul'da polis memurları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil verdi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Caddesi'nde kadınlara karanfil dağıtarak, günlerini kutladı.

Polis ekipleri, kadın ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek adına kullanıcılara sunulan Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında da bilgilendirme yaptı.

Kadınlardan bazıları kendilerine karanfil veren polislerle hatıra fotoğrafı çektirip teşekkür etti.

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Dünya Kadınlar Günü, İstanbul, Polis, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da polis Dünya Kadınlar Günü'nde karanfil dağıttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da polis Dünya Kadınlar Günü'nde karanfil dağıttı - Son Dakika
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