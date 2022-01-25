Polis ekiplerinden karla mücadele çalışmalarına destek - Son Dakika

İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla, özel araçların trafiğe çıkmasının kısıtlanması üzerine polis ekipleri tarafından vatandaşlara uyarı ve bilgilendirme yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Valiliğinin toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların çıkışına 13.00'e kadar izin verilmeyeceğinin duyurmasının ardından saat 06.00 itibarıyla kent genelinde denetim noktaları oluşturdu.

Ekiplerce, özel aracıyla yola çıkan vatandaşlara valiliğin kararı bildirilerek, arabaların güvenli biçimde park edilmesi sağlandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde de kontrol noktaları oluşturan ekipler, sabah saatlerinde meydana gelen buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı.

İl Emniyet Müdürü Aktaş da çalışmalara katıldı

Arnavutköy'de otoyolda mahsur kalan araçların kurtarılması çalışmalarına İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katıldı.

Gece saatlerinde bölgeye giden Aktaş, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat ekipleriyle kara saplanan araçların kurtarılmasına iterek destek verdi.

Otomobiliyle yolda mahsur kalan bir kadın da yolun açılmasının ardından İl Emniyet Müdürü Aktaş'a teşekkür ederek elma ikram etti.