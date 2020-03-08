İstanbul'da polis engeli, Aydın'da maç: Fotoğraflarla Türkiye'de 8 Mart Kadınlar Günü - Son Dakika
Son Dakika Dünya İstanbul'da polis engeli, Aydın'da maç: Fotoğraflarla Türkiye'de 8 Mart Kadınlar Günü - Son Dakika Dünya

İstanbul'da polis engeli, Aydın'da maç: Fotoğraflarla Türkiye'de 8 Mart Kadınlar Günü

27 dakika önce

İstanbul'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim Meydanı'nda toplanarak İstiklal Caddesi'de "Feminist Gece Yürüyüşü" sloganıyla yürüyüş yapmak isteyen gruplara izin verilmedi.

İstanbul'da polis engeli, Aydın'da maç: Fotoğraflarla Türkiye'de 8 Mart Kadınlar Günü, System.String[]

İstanbul'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim Meydanı'nda toplanarak İstiklal Caddesi'de "Feminist Gece Yürüyüşü" sloganıyla yürüyüş yapmak isteyen gruplara izin verilmedi.


İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda polis, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yolları araç ve yaya trafiğine kapattı.

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Dünya Kadınlar Günü, İstiklal Caddesi, İstanbul, Polis, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 11:31 
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