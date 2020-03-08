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İstanbul'da polis engeli, Aydın'da maç: Fotoğraflarla Türkiye'de 8 Mart Kadınlar Günü
27 dakika önce
İstanbul'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim Meydanı'nda toplanarak İstiklal Caddesi'de "Feminist Gece Yürüyüşü" sloganıyla yürüyüş yapmak isteyen gruplara izin verilmedi.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 11:31
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