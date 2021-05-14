Son dakika! Havadan fotoğraflarla//İstanbul'da polis helikopteriyle bayram denetimi - Son Dakika

Son dakika! Havadan fotoğraflarla//İstanbul'da polis helikopteriyle bayram denetimi

14.05.2021 10:30
Son dakika! Havadan fotoğraflarla//İstanbul'da polis helikopteriyle bayram denetimi, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında tam kapanma devam ederken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde polis helikopteriyle havadan denetim yaptı.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında tam kapanma devam ederken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde polis helikopteriyle havadan denetim yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı'nın 1. gününde sokağa çıkma kısıtlamalarını havadan denetledi. İstanbul Yeşilköy Havalimanı'ndan kalkış yapan polis helikopteri, Bayramın 1. günü münasebetiyle kentte bulunan mezarlıklar başta olmak üzere, sahil kenarları, Sultanahmet Meydanı, Taksim Meydanı, Üsküdar Sahil ve Kadıköy Meydanı havadan denetlendi. Demirören Haber Ajansı ekibi de denetimleri polis helikopterinden takip etti.

DENETİMLER İÇİN TİTİZLİKLE HAZIRLIK YAPILDI

Denetim çalışmaları, Atatürk Havalimanı'nda bulunan Havacılık Şube Müdürlüğü'nde görevli pilot polisler ve teknisyenlerin uçuşa çıkacakları 'Bell 429' tipi helikopter hangardan çıkartıldıktan sonra son kontrolleri yapmasıyla başladı. Uçuş için tüm kontrollerini tamamlayan polis pilotlar ve teknisyen polis görevlisinin helikopterdeki yerlerini almasının ardından uçuşa geçildi.

BAYRAM YOĞUNLUĞUNUN YAŞANMASI BEKLENEN MEYDANLAR DENETLENDİAtatürk Havalimanı'ndan kalkan helikopter, Yeşilköy Sahil'den denetimlerine başladı. Yeşilköy Sahil boyunca, Sultanahmet Meydanı, Taksim Meydanı, Kadıköy Meydan ve Karacaahmet Mezarlığı boyunca uçuş gerçekleştirdi. Polis helikopteri tarafından gerçekleştirilen denetim, Eminönü Meydan'dan ve Bağcılar TEM otoyolu üzerinden devam ederek Atatürk Havalimanı'nda son buldu.


Son dakika! Havadan fotoğraflarla//İstanbul'da polis helikopteriyle bayram denetimi
Son dakika! Havadan fotoğraflarla//İstanbul'da polis helikopteriyle bayram denetimi
Son dakika! Havadan fotoğraflarla//İstanbul'da polis helikopteriyle bayram denetimi
Son dakika! Havadan fotoğraflarla//İstanbul'da polis helikopteriyle bayram denetimi
Son dakika! Havadan fotoğraflarla//İstanbul'da polis helikopteriyle bayram denetimi
Son dakika! Havadan fotoğraflarla//İstanbul'da polis helikopteriyle bayram denetimi

Atatürk Havalimanı, İstanbul, Bayram, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Havadan fotoğraflarla//İstanbul'da polis helikopteriyle bayram denetimi - Son Dakika


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