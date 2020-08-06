İstanbul'da polis kapı kapı dolaştı, 'hırsız' diyerek zillere bastı - Son Dakika

İstanbul'da polis kapı kapı dolaştı, 'hırsız' diyerek zillere bastı

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kapı kapı dolaşıp vatandaşları hırsızlara, dolandırıcılara ve kötü niyetli kişilere karşı uyarılarda bulundu. Polisin, kapı zillerine bastığı apartman sakinlerine 'hırsız' diye cevap vermesi ilginç görüntüler oluşturdu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce vatandaşlarımızın evden ve iş yerinden hırsızlık suçları dolayısıyla mağdur olmalarını engellemek amacıyla yeni bir çalışma yaptı. Ekipler, vatandaşların dolandırılmasını engellemek için sokak sokak gezerek apartman zillerine bastı. Dün Küçükçekmece ve Ümraniye ilçelerinde apartman zillerine basarak kimin geldiğini soran vatandaşlara 'kargo', 'su' ve 'hırsız' diye cevap veren polis, ikamet sahiplerinden kapıları açmaları istedi. Daha sonra binalara giren emniyet ekipleri, uygulama kapsamında vatandaşlara gerekli bilgilendirmede bulunularak uyarıcı broşürler dağıttıktan sonra evlerden ayrıldı.