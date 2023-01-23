İstanbul'da "polis merkezinde ölüm" davasında tanıklara zorla getirme kararı - Son Dakika
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İstanbul'da "polis merkezinde ölüm" davasında tanıklara zorla getirme kararı

23.01.2023 12:10
İstanbul'da "polis merkezinde ölüm" davasında tanıklara zorla getirme kararı

İstanbul Esenyurt'ta Birol Yıldırım'ın müdahili olduğu olay için gittiği polis merkezinde hayatını kaybetmesine ilişkin 12 polisin yargılandığı davaya devam edildi.

İstanbul Esenyurt'ta Birol Yıldırım'ın müdahili olduğu olay için gittiği polis merkezinde hayatını kaybetmesine ilişkin 12 polisin yargılandığı davaya devam edildi.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz 7 sanık ile avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan müşteki avukatı Hüseyin Tuzcu, adaletin gerçek manada işletilmediğini savunarak, "Sanıklar hakkında herhangi bir işlem yapılmamıştır. Halen görevlerine devam etmektedirler. Bir tane tutuklu vardı, onu da mahkeme alelacele saldı." dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dinlenemeyen 2 tanığın zorla getirilmelerine karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık İsmail A.S'nin, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğinde komiser yardımcısı, diğer sanıkların da polis memuru olarak görev yaptığı belirtiliyor.

İddianamede, sanıkların, müştekilerin iddiası ve tanıklığına göre kalp hastası olduğunu bildikleri Birol Yıldırım'ın ölümüne sebebiyet verecek nitelikte kusurlu oldukları belirtildi.

İddianamede, Komiser Yardımcısı İsmail A.S. ile diğer sanıklar Muhammet K, İsmail G, Muhammed Ş, Mustafa Ş, Erdoğan K. ve Bilal K'nin "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan ayrı ayrı 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar, müştekiler Barış Uysal ve Alihan Uysal'a yönelik eylemleri nedeniyle ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Diğer 5 sanığın da "kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanılmak suretiyle kasten yaralama" suçundan cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: AA
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Birol Yıldırım, Esenyurt, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 'polis merkezinde ölüm' davasında tanıklara zorla getirme kararı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da "polis merkezinde ölüm" davasında tanıklara zorla getirme kararı - Son Dakika
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