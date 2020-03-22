İstanbul'da polis sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlıları uyardı - Son Dakika
Son Dakika Genel İstanbul'da polis sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlıları uyardı - Son Dakika

İstanbul'da polis sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlıları uyardı

6 saat önce

İstanbul'da polis sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlıları uyardı Kasımpaşa'da polis ekipleri cami avlularında ve ara sokaklar da olan yaşlıları uyardı İşportacı 65 yaş üstü bir adam polisle tartıştı Polisin yaşlıya iş yerinde yemek veren esnafa da paket yapmalarını söyledi Koronavirüs nedeniyle...

İstanbul'da polis sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlıları uyardı

Kasımpaşa'da polis ekipleri cami avlularında ve ara sokaklar da olan yaşlıları uyardı

İşportacı 65 yaş üstü bir adam polisle tartıştı

Polisin yaşlıya iş yerinde yemek veren esnafa da paket yapmalarını söyledi

İSTANBUL - Koronavirüs nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara Sokağa Çıkma Yasağı'nın uygulanmasının ardından İstanbul Kasımpaşa'da yasağa uymayan yaşlıları polis ekipleri uyardı. Polisin "65 yaş üstü vatandaşlarımız evlerinize gidin" anonsunun ardından bazı yaşlılar evlerine giderken, işportacı bir yaşlı ise polisle tartıştı. Ekipler, yaşlıya bir iş yerinde yemek veren esnafa da paket servis yapmalarını söyledi.

Dünyayı saran korona virüs nedeniyle Türkiye'de yetkililer tarafından alınan önlemler gün geçtikçe daha da sıklaşıyor. Son olarak 65 yaş üstü ve özellikle kronik rahatsızlığı olan hastaların 24.00'den itibaren dışarıya çıkmasının yasaklanmasının ardından İstanbul adeta hayalet şehre döndü. Ancak Beyoğlu Kasımpaşa'da 65 yaş üstü yaşlılar bu yasağa uymadı. İhbar üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ve Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği görevlileri, yasağa uymayan uyarmak için semte geldi. Cami avlusunda ve sokaklarda oturan yaşlıları yanına giden polis, onları evlerine gitmeleri için tek tek uyardı. Polisin "65 yaş üstü vatandaşlarımız evlerinize gidin" anonsunun ardından bazı yaşlılar evlerine gitti.


Yaşlı işportacı polisle tartıştı

Öte yandan, uyarılar esnasında yaşlı bir işportacı, polisin tezgahı kapat uyarısı üzerine tartışmaya başladı. Polisin kimlik üzerinden yaş kontrolü yaptığı uyarılar kapsamında polis, bir iş yerinde oturan yaşlının yemek yediğini gördü. Bunun üzere esnafa paket servis yapması konusunda uyarıda bulunan polis, yemek almak işin dışarıya çıkan yaşlılara ilgili telefonları aramaları durumunda yemek servisinin yapıldığını belirtti.


"Yaşlılar bize saygı göstersin"

Polisin uyarısı hakkında konuşan vatandaşlar, "Yaşlıları dışarıdalar, yasağa uymuyorlar. Polis hepsini topluyor, uyarıyor. Bence evde kalsınlar, çıkmamaları daha sağlıklı. Yaşlılar bize saygı göstersin" dedi.

İstanbul'da polis sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlıları uyardı

Koronavirüs, Kasımpaşa, İstanbul, Polis, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 12:51 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı
"Evde kalın, temas etmeyin" çağrılarına rağmen bir grup Zeytinburnu'nda halay çekti İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı
Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı         
15:52
Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü         
09:17
Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor         
09:17
Koronavirüs savaşçıları hemşireler önlük bulamayınca korunmak için poşet giydiler Koronavirüs savaşçıları hemşireler önlük bulamayınca korunmak için poşet giydiler         
08:44
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs test sonuçları belli oldu ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs test sonuçları belli oldu         
04:12
"ABD istihbaratı, ocak ve şubatta Kovid-19 için pandemi uyarısında bulundu" iddiasına Trump yanıt verdi         
00:56
İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak         
22:54
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: KHK'lı doktorlar da koronavirüs salgınına karşı görev alacak HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: KHK'lı doktorlar da koronavirüs salgınına karşı görev alacak         
22:39
Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı         
21:26
Son Dakika: Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkı durduruldu Son Dakika: Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkı durduruldu         
18:05
Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak         
17:18
Portsmouth'un 3 futbolcusu koronavirüse yakalandı Portsmouth'un 3 futbolcusu koronavirüse yakalandı         
16:06
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu         
15:00
Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı         
12:31
Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı         
12:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 19:31:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da polis sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlıları uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]